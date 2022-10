Un volantino da pazzi vi attende nei punti vendita di casa Lidl, finalmente in questi giorni gli utenti hanno la possibilità di approfittare di prezzi ridotti, sia sui beni alimentari, che comunque sulla tecnologia generale, senza differenze o limitazioni particolari.

Nell’idea di spendere sempre il minimo indispensabile, dovete comunque pensare che sarete costretti a recarvi personalmente in un punto vendita, in quanto le offerte sono attive esclusivamente nelle location fisiche. In parallelo, lo ricordiamo, i prezzi comprendono anche la garanzia legale di 24 mesi, che copre i difetti registrati di fabbrica, non i danni accidentali.

Ricevete le offerte Amazon Prime Day sul vostro smartphone, le potete avere solo grazie a questo canale Telegram.

Lidl: tantissimi sconti da pazzi solo oggi

Il volantino di Lidl è pronto per fare faville in Italia, gli sconti attivati dall’azienda sono indubbiamente molto interessanti, sebbene comunque siano più che altro rivolti verso gli utenti che sono alla ricerca di prodotti per la casa, a prezzi fortemente più bassi del normale.

La cifra economica da sborsare per l’acquisto di un piccolo tritatutto elettrico è di soli 5,99 euro, un prodotto che dovete acquistare nel momento in cui siete pochi in casa, e volete ugualmente un dispositivo che vi possa aiutare nel triturare gli alimenti. Spendendo 2 euro in più sarà poi possibile mettere le mani su una bilancia digitale, oppure raggiungere i 79 euro per l’acquisto di una friggitrice ad aria, un prodotto richiestissimo nel 2022, di produzione di Termozeta.

Le occasioni del volantino Lidl non terminano qui, se volete maggiori dettagli in merito, collegatevi al sito.