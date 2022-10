Kena Mobile: sono arrivate le offerte da 150GB che distruggono Iliad

Il gestore virtuale per eccellenza riesce a fare sue tutte le caratteristiche migliori per quanto riguarda un’offerta di telefonia mobile. Sono tanti coloro che hanno preso ormai una decisione: scegliere un gestore virtuale che, pur non avendo la stessa qualità di rete di un provider come Vodafone ad esempio, di certo consente di risparmiare ogni mese. Le offerte costano infatti molto poco e sono dedicate spesso a tutte le tipologie di numeri, provenienti da qualsiasi gestore.

I gestori virtuali stanno riuscendo a dominare proprio ultimamente, con alcuni nomi che risultano in alto alla lista. Uno tra questi è sicuramente Kena Mobile, provider ormai molto famoso che riesce ad unire all’interno delle sue promozioni mobili sia la convenienza che la qualità. La quantità poi è un vero punto di forza, soprattutto con le ultime proposte disponibili sul sito ufficiale per tutti i nuovi numeri. Le offerte disponibili in questo momento degne di nota sono due, entrambe piene di giga e di minuti.

Kena Mobile: sono disponibili due offerte da 9,99 € al mese e da 7,99 € al mese, ecco tutti i contenuti

La prima soluzione che spicca sul sito ufficiale di quella che permette verso le 9,99 € al mese di avere minuti senza limiti verso tutti con 1000 SMS ma soprattutto con 200 giga di traffico dati. Quest’offerta è dedicata a tutte le attivazioni di un nuovo numero, con la rete 4G fino a 60 Mbps.

La seconda offerta invece è dedicata a coloro che hanno Iliad, Poste o ho. Mobile ed altri provider virtuali. Con soli 7,99 € al mese ci sono 150 giga, 500 SMS e minuti senza limiti.