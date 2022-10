CoopVoce batte tutti i gestori virtuali come Kena: ecco 100GB quasi gratis

Le ultime statistiche riportate dal celebre gestore virtuale che prende il nome di CoopVoce, avrebbero dimostrato come il suo percorso abbia portato ad una crescita esponenziale. Sono infatti numerosi gli utenti che valutando le varie offerte disponibili nel panorama della telefonia mobile italiana, hanno deciso di optare per una soluzione virtuale.

Più in particolare stiamo parlando di persone che hanno deciso di propendere per CoopVoce, scegliendo dunque tante caratteristiche insieme. Ricordiamo infatti che questo provider riesce a conciliare la qualità della rete, la quantità dei contenuti ma soprattutto la convenienza del prezzo mensile all’interno delle sue promozioni mobili.

CoopVoce: le offerte proposte in questo momento sul sito ufficiale sono tre, tutte della stessa famiglia EVO

Queste sono ancora disponibili sul sito ufficiale e sono tre, tutte appartenenti alla stessa famiglia che da mesi domina. La EVO è dunque una linea di offerte molto utilizzate dal pubblico, il quale sa di avere tutto a portata di smartphone. Partendo dalla prima proposta, quella basilare, ci sono minuti ed SMS senza limiti per contattare chiunque in Italia e in Europa. Il prezzo è di soli 4,90 € al mese per sempre senza rimodulazioni. Segue poi la EVO 30, la quale oltre a minuti ed SMS senza limiti consente alle persone di avere anche 30 giga di traffico dati per navigare sul web. Il prezzo in questo caso corrisponde a 6,90 € al mese.

Infine ecco la vera proposta vantaggiosa, quella che permette di avere la EVO 100. Tale soluzione, che costa solo 8,90 € al mese per sempre, consente di avere tutto senza limiti e 100 giga di traffico dati in 4G.