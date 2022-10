BMW Group lavorerà oggi con AirConsole per portare i giochi in-car sui veicoli BMW a partire dal prossimo anno. Seguendo le orme di Tesla, la società ha affermato che l’utilizzo di AirConsole non richiederà controller di gioco: i giocatori avranno solo bisogno del loro smartphone per giocare.

L’integrazione del gioco AirConsole funzionerà perfettamente con il display curvo di BMW, fornendo un’esperienza di gioco in auto coinvolgente e all’avanguardia.

“Con AirConsole, sfrutteremo tecnologie innovative combinate con un’ampia varietà di giochi divertenti e multiplayer“, ha affermato Stephan Durach, vicepresidente senior del Connected Company Development di BMW Group. “Questo renderà ogni situazione di attesa all’interno del veicolo, come la ricarica, un momento piacevole.”

Naturalmente, l’introduzione delle auto elettriche nel mercato automobilistico ha portato nuove sfide. Sebbene i miglioramenti dell’infrastruttura e i progressi della tecnologia delle batterie abbiano ridotto numerosi minuti del processo di ricarica, c’è ancora molto tempo da aspettare.

Tesla vs BMW

Tesla possiede vari giochi con cui divertirsi, ma la società ha recentemente intensificato i suoi piani per portare nuovi giochi all’interno del veicolo. Ha annunciato l’anno scorso che i veicoli saranno dotati di alcuni dei migliori processori e tecnologie di gioco al mondo. Secondo il CEO Elon Musk, Tesla ha persino testato Steam. Questa piattaforma è supportata su Windows, macOS, Linux, iOS e Android su cui troviamo titoli come Apex Legends, PUBG e Counter-Strike.

Evidentemente BMW si sta preparando a fare la stessa cosa integrando AirConsole nei suoi veicoli. Anthony Cliquot, CEO di N-Dream, che è la società dietro AirConsole, ha affermato che l’intrattenimento in auto è stato rivoluzionato.

“Siamo estremamente orgogliosi di guidare i giochi all’interno dei veicoli con BMW e siamo entusiasti di creare nuovi giochi per l’intrattenimento in auto“, ha affermato. “La nostra ingegnosa architettura unita alla facilità di accesso della nostra piattaforma cambierà il modo in cui le persone si divertono nei loro veicoli”.

I giocatori eseguiranno semplicemente la scansione di un codice QR nel veicolo con il proprio smartphone per accoppiarsi e stabilire una connessione. Lo smartphone funzionerà quindi con il BMW Curved Display, che funge da monitor di gioco. Lo smartphone fungerà da controller.