Quest’anno il colosso dell’e-commerce Amazon ha deciso di fare un ulteriore regalo ai propri abbonati proponendo il bis del suo evento del Prime Day. Per l’11 e il 12 ottobre 2022, in particolare, sullo store online sono disponibili numerosi prodotti tech a dei prezzi molto interessanti. Tra questi, sono al momento disponibili in super offerta i tre nuovi smartphone della serie Xiaomi 12.

Xiaomi 12: i tre nuovi smartphone della serie in super offerta per l’Amazon Prime Day

Per tutti gli abbonati al servizio di Amazon Prime è nuovamente possibile usufruire di numerose offerte tech super interessanti. Come già detto, infatti, il colosso dell’e-commerce ha deciso di fare il bis e di riproporre una seconda volta per quest’anno l’evento dell’Amazon Prime Day.

In particolare, per tutti coloro che sono alla ricerca di un nuovo smartphone sono proposto in super offerta ben tre nuovi smartphone del colosso cinese Xiaomi. Si tratta dei nuovi smartphone della serie 12. Il primo di questi è Xiaomi 12. Quest’ultimo può vantare la presenza di un display OLED con refresh rate da 120Hz e del soc Snapdragon 8 Gen 1. Al momento è possibile acquistarlo sullo store nella versione con 8/128 GB ad un prezzo scontato di 649,99 euro.

Il secondo device è lo Xiaomi 12X. Quest’ultimo è sempre uno smartphone di fascia alta ed è alimentato dal soc Snapdragon 870. Quest’ultimo viene proposto al momento ad un prezzo scontato di 499,90 euro nel taglio di memoria con 8/256 GB. Chiudiamo infine con lo Xiaomi 12 Lite, il quale è acquistabile sullo store con 8/128 GB ad un prezzo scontato di 399,90 euro.