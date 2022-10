Amazon è pronta a dare battaglia ad Unieuro con le nuovissime offerte al 90% di sconto, in questo modo i clienti si ritrovano a poter approfittare di incredibili prezzi bassi, e non essere minimamente costretti a rinunciare alla qualità dei prodotti che vanno ad aggiungere al carrello.

L’unico modo per avere tutte le offerte Amazon in esclusiva sul vostro smartphone, consiste nell’iscriversi a questo canale Telegram dedicato. Al suo interno trovate codici sconto gratis e le migliori offerte Amazon Prime Day di oggi, una delle campagne promozionali più importanti del momento.

Amazon: le offerte con 5 prodotti quasi gratis

In un periodo storico così intenso di prodotti in promozione, scopriamo quali sono i 5 prodotti da acquistare subito, poiché proposti a prezzi decisamente convenienti.

Il focus dell’azienda è mirato verso il benessere, ecco allora che troviamo una buonissima dose di integratori o simili in forte promozione. Tra i più interessanti arriva la doppia confezione (40 bustine) di Maalox Reflurapid, a 11,99 euro (LINK), discorso simile per il Supradyn Energy, l’integratore multivitaminico alimentare completo, commercializzato nella confezione da 70 caramelle, proposto a 7,69 euro (LINK).

L’altro settore molto richiesto e desiderato riguarda la casa, più precisamente i prodotti per la pulizia, come le Dash Pods, detersivo per la lavatrice in capsule, in vendita a 27,99 euro (confezione da 124 lavaggi, LINK), oppure il Finish Ultimate Shine, pastiglie per la lavastoviglie (confezione da 160 capsule, LINK) a 19 euro, per finire con il Finish Curalavastoviglie al limone, il set da 3 flaconi da 250ml, in vendita a soli 8,99 euro (LINK).

Questo, ve lo diciamo sempre, è un piccolo assaggio di ciò che vi attende su Amazon, per i dettagli collegatevi al nostro canale Telegram dedicato.