Ajax presenta LifeQuality, LightSwitch, WaterStop e FireProtect 2

Ajax noto brand che produce allarmi e sistemi di domotica per la casa nella giornata del 11 Ottobre 2022 ha presentato il suo quarto Special Event dal titolo “Comfort zone”. Un evento dove sono stati presenti tantissimi nuovi prodotti tra cui una linea di prodotti antincendio.

Durante la presentazione trasmetta in 19 lingue con utenti, giornalisti e partner provenienti da oltre 130 Paesi in tutto il mondo sono stati illustrati dalla stessa azienda ucraina non solo i prodotti per la nostra abitazione ma anche l’app Air Alert che sta permettendo di salvare tantissime vite umane nelle zone di guerra grazie all’intelligenza artificiale che è in grado di avvisare gli utenti in caso di attacco missilistico.

Ajax è un’azienda ucraina che sta affrontando in questo periodo a causa di un governo scellerato come russo una guerra senza senso. La stessa azienda è riuscita a ricollocare e rilanciare l’intero ciclo produttivo, mettendo al sicuro i propri dipendenti e le attrezzature della produzione. Attualmente la stessa azienda conta circa 2500 dipendenti (tra cui più di 500 ingegneri) ed ha quasi completato un secondo impianto di produzione in Turchia aumentando anche la produzione in Ucraina del 30%.

LifeQuality: finalmente la qualità dell’aria è sotto controllo

LifeQuality è uno dei nuovi prodotti presentati da Ajax ed è un dispositivo che permette di misurare in tempo reale la qualità dell’aria presente nella propria abitazione o nel proprio ufficio. Il dispositivo misura la concentrazione di CO 2 , la temperatura e l’umidità. Lo stesso è dotato di sensori svedesi e svizzeri usati anche in campo medico. Aggiornata anche l’applicazione introducendo nuovi grafici. Presente sul dispositivo un indicatore luminoso che mostra il livello di concentrazione di CO 2 non appena si tocca il logo Ajax (Giallo, rosso e viola. Il dispositivo potrà essere acquistato nel Q4 2022.

LightSwitch: l’interruttore intelligente

LightSwitch è un interruttore intelligente con il quale è possibile controllare un’ampia gamma di dispositivi di illuminazione sia attraverso lo stesso che utilizzando l’applicazione. LightSwitch ha un ampio pannello touch in grado di riconoscere la mano anche a 15 mm di distanza quindi non è necessario toccarlo per farlo funzionare. Con la relativa app è possibile creare una serie di scenari per automatizzare le varie operazioni.

WaterStop: il dispositivo anti allagamento

Ajax si è superata con il dispositivo WaterStop che consente di chiudere in remoto l’acqua in caso di allagamento grazie alla valvola Bonomi. Un dispositivo davvero interessante che funziona con batterie fino a 3 anni e può chiudere in automatico l’acqua in pochissimi secondi. Il comando dello spegnimento dell’acqua è dato dal protocollo radio Jeweller che copre fino a 1100 metri ed è caratterizzato dalla crittografia, dal salto di frequenza e rileva i tentativi di inibizione.

WaterStop sarà disponibile per l’ordine nel Q4 del 2022.

FireProtect 2: addio incendi

FireProtect 2 è un’intera linea di rilevatori che permettono in modo rapido e veloce di prevenire qualsiasi incendio grazie ad una tecnologia del tutto nuova. Il termistone montato è in gradi di riconoscere anche quando materiali sintetici bruciano. Disponibile anche nella versione “Plus” con integrato un sensore di monossido di carbonio. Entrambi i rilevatori sono disponibili in due versioni: con batterie sostituibili o sigillate. Il dispositivo funziona fino a 7 anni con una batteria sostituibile e fino ad almeno 10 anni con una batteria sigillata.