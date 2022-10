In questi giorni, il mondo è ossessionato dall’impronta di carbonio, dalle auto elettriche e dall’indipendenza energetica. Per chi cerca di risparmiare qualche soldo, i modi unici per generare elettricità sono diventati l’argomento del giorno.

In questo articolo, daremo un’occhiata a cinque modi non così comuni per creare energia.

1. Lacrime di gioia

Si scopre che le cipolle possono potenziarsi molto di più dei nostri dotti lacrimali. Gill’s Onions in California stava creando quasi 150 tonnellate al giorno di rifiuti agricoli. Stavano restituendo la materia organica al suolo, ma l’attrazione degli insetti li ha costretti a considerare delle alternative.

Gill ha costruito un sistema che converte il succo di cipolla in biogas, lo condiziona e lo converte in elettricità. Hanno risparmiato oltre un milione di dollari all’anno grazie a questo stratagemma.

2. Due modi impulsivi per generare elettricità

Le turbine Pelton e le turbine Turgo sono entrambe varianti di una turbina ad impulso d’acqua ad alta efficienza. Sfruttano il potere dell’acqua in movimento, come una ruota a pale, tranne che sotto pressione più elevata. Speciali “secchi d’acqua” sfruttano la maggior parte dell’energia cinetica, ruotando un albero, che genera elettricità.

La turbina Pelton e le sue cugine sono comuni negli impianti idroelettrici, ma le unità più piccole “micro idroelettriche” alimentano qualsiasi cosa, dai dispositivi elettronici alle grandi case.

3. Il sole

L’energia solare non è nuova, in nessun caso, ma nessuna discussione sulle alternative all’elettricità è completa senza l’energia solare.

Gli infiniti modi per sfruttare il sole direttamente per riscaldare le nostre case e l’acqua sono fantastici, ma i pannelli solari hanno tutta l’attenzione. Cose interessanti come caricabatterie USB solari, zaini solari e generatori solari portatili alimentati sono ciò che rende felice la nostra società dipendente dai gadget.

4. Piezoelettricità

C’è un nuovo modo per illuminare la pista da ballo: la piezoelettricità. Esiste da sempre, ma cos’è esattamente?

Nella definizione più semplice, l’effetto piezoelettrico si verifica quando alcuni cristalli reagiscono alla pressione, creando una piccola quantità di corrente alternata. Il cristallo più comune con questa caratteristica è il quarzo.

Alcuni esempi comuni sono orologi al quarzo, accendini, altoparlanti, ecoscandagli e la candela sulla griglia a gas.

Un’applicazione davvero interessante di questo è in una discoteca nei Paesi Bassi. Al Club Watt di Rotterdam, i ballerini illuminano il pavimento con i LED, che sono alimentati dai cristalli piezoelettrici sotto i loro piedi.

5. Il potere della cacca

Non è uno scherzo: il gas metano è una delle fonti di elettricità alternative più praticabili grazie alla sua efficienza. A differenza della piezoelettricità, che produce solo una piccola quantità di energia, il gas metano produce tonnellate di energia in più.

Le persone hanno escogitato diversi modi per creare elettricità dalla cacca, ma catturare i gas bovini espulsi direttamente è un’altra questione. In altre parole, i ricercatori non hanno ancora capito come raccogliere in modo funzionale le scoregge di vacca.