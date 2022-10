WindTRE supera le aspettative e distrugge TIM con giga senza limiti

Proporre nuove offerte è proprio quello che i gestori si occupano di fare in un periodo del genere. Prima dell’inverno, periodo che include al suo interno anche il Natale, le persone cercano di ottenere un’offerta migliore, la quale magari vada a costare meno di quella che detengono attualmente. In questo mondo sono maestri alcuni gestori tra i quali rientrano veri e propri pilastri del mondo della telefonia mobile italiana.

A tal proposito WindTRE ha deciso di lanciare delle promozioni nuove che con molta probabilità permetteranno i vecchi clienti di fare il percorso inverso e quindi di ritornare a far parte dell’azienda. Il tutto sfruttando ovviamente la grande qualità del gestore ma soprattutto una quantità di contenuti fuori da ogni norma. I prezzi risulteranno più bassi del normale, fortunatamente per chi magari stava cercando di avere una nuova offerta telefonica. Il tutto verrà proposto con un contatto telefonico, il quale arriverà mediante una chiamata o con un SMS. Sarà infatti il gestore a richiedere espressamente un rientro al suo vecchio cliente proponendogli l’offerta in questione, la quale risulta davvero efficace. L’obiettivo sarà proporla a quante più persone possibili durante questo mese di ottobre.

WindTRE: sono tornate le migliori offerte ma la nuovissima GO Unlimited Star+ distrugge tutti con il prezzo

Con l’ultima proposta da parte di WindTRE, gli utenti possono avere il meglio che c’è. Stiamo parlando infatti di una soluzione che non si pone alcun limite offrendo un prezzo mensile che non cambierà da 7,99 € al mese.

La nuova GO Unlimited Star+ offre ogni mese tutto senza limiti, esatto, anche i giga per navigare sul web.