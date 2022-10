Le migliori offerte degli operatori telefonici in Italia sono perlopiù legate alle cosiddette winback, ovvero l’opportunità di ricevere incredibili bundle, pagandoli molto poco, ma allo stesso tempo con l’obbligo di cambiare operatore telefonico. Da Vodafone, ad esempio, si possono trovare numerose offerte molto interessanti di questo tipo.

In fase iniziale, è importante sapere che sarà strettamente necessario disporre di un numero telefonico di un operatore virtuale, tra cui ad esempio Iliad, con portabilità obbligatoria, come vi abbiamo appena detto. Il costo da sostenere corrisponde esattamente a 10 euro, il quale è suddiviso da una parte necessaria per l’accesso alla SIM, l’altra una piccola ricarica che potrà essere a sua volta utilizzate per i rinnovi.

Vodafone: quali sono le offerte del momento

Le offerte più interessanti di Vodafone sono sostanzialmente due: Vodafone Silver e Vodafone Bronze. La prima viene proposta al pubblico molto spesso in due varianti, le quali differiscono più che altro dal prezzo finale di vendita: 6,99 o 9,99 euro. All’interno della promozione è possibile trovare un bundle composto da 100 giga di internet in 4G+ (no 5G), affiancato da SMS infiniti che potranno essere utilizzati verso un qualsiasi operatore telefonico, senza dimenticarsi di un bundle di minuti molto complesso. Questi è suddiviso in 300 minuti verso tutti, 1000 minuti verso Albania o Romania, finendo con 100 minuti verso l’estero.

L’alternativa, come anticipato, è la Vodafone Bronze, la quale ha un costo di 7,99 euro al mese, e propone SMS con minuti illimitati, nonché 50 giga di traffico dati, sempre alla velocità massima del 4G+.