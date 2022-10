L’operatore virtuale Very Mobile, in ottemperanza alla delibera AGCOM 86/21/CIR, riguardante nuove misure di sicurezza durante il processo di portabilità del numero mobile verso un nuovo operatore telefonico e/o per un cambio SIM, ha recentemente annunciato che il cambio delle regole avverrà a partire dal 7 novembre 2022.

Nel dettaglio, le nuove procedure di portabilità del numero e/o di sostituzione della SIM intendono offrire maggiori controlli per i clienti durante l’attuazione di tali richieste. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Very Mobile parla del nuovo processo per richiedere la portabilità

AGCOM ha stabilito che l’avvio in campo sincronizzato delle nuove procedure sarebbe dovuto avvenire non oltre il 15 novembre 2022. L’operatore, attraverso una comunicazione ufficiale, ha informato la propria clientela che le nuove procedure partiranno il 7 novembre 2022. AGCOM ha previsto l’entrata in vigore delle modifiche in due fasi.

A partire dal 7 novembre 2022, i gestori dovranno acquisire le richieste di MNP, sostituzione SIM e/o subentro nelle nuove modalità previste, mentre dal 14 novembre 2022, gli stessi si scambieranno le richieste di portabilità, secondo quanto previsto dalla delibera. Very Mobile nel dettaglio informa che la richiesta di portabilità del numero verso un nuovo gestore potrà essere effettuata solo dall’intestatario del contratto con il vecchio operatore telefonico. Quest’ultimo, qualora necessario, dovrà consentire il cambio del titolare.

Oltre al numero da portare, il processo di MNP richiederà anche il codice fiscale di chi ne fa domanda, che dovrà essere anch’esso dell’intestatario del contratto col vecchio gestore. Il cliente che richiede l’MNP, comunque, verrà informato all’accettazione della richiesta da parte del vecchio gestore, all’avvenuto cambio di operatore e all’esito del trasferimento del credito residuo. Per scoprire ulteriori dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.