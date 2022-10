Unieuro ammazza Expert e Lidl con le offerte smartphone al 90% solo oggi

Unieuro fa parlare ancora tanto gli utenti ma soprattutto la concorrenza che ormai non so più come eguagliare i prezzi proposti. Il volantino di ottobre è davvero clamoroso sotto tutti i punti di vista e a parlare chiaro sono i prezzi, mai così bassi prima d’ora.

Unieuro: la tecnologia di altissimo livello è garantita a prezzi straordinari, ecco alcuni esempi presenti nel volantino

Unieuro fa ancora parlare di sé e grazie al suo nuovo volantino Sottocosto riesci a mettere sotto tutta la concorrenza del mondo dei grandi magazzini che trattano l’elettronica.

Il catalogo in questione segna la stagione delle grandi offerte, quelle che andranno fino al 16 ottobre 2022 seguendo gli standard del celebre colosso. Unieuro propone infatti il meglio con sconti sensibili, come quello visto al 38% nel caso della smart TV Samsung QLED da 55 pollici. Il prezzo corrisponde al 799 €, ma rottamando una vecchia TV potrete arrivare a 699 €.

Non finisce qui e a dimostrarlo è un notebook di HP, il quale presenta al suo interno un processore Ryzen 7, 16GB di RAM e 512GB di memoria SSD. Il prezzo, scontato del 33%, arriva a 599 €. Per quanto riguarda invece la telefonia, ecco un Samsung Galaxy S22 al prezzo di 649 € nella versione da 128 giga di memoria interna.

Se state cercando invece qualcosa che possa essere utile per la vostra casa, ecco una scopa ricaricabile del marchio Hoover. Questo modello che viene proposto al 36% di sconto per 159 €, avrà 40 minuti di autonomia e tantissime soluzioni essendo la scopa in questione componibile. Se tutti gli altri prodotti godono di due anni di garanzia, questa scopa elettrica senza fili può offrire all’utente è una garanzia raddoppiata fino a quattro anni.