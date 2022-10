La batteria del nostro smartphone è messa quotidianamente a dura prova. Infatti, senza che ce ne accorgiamo, velocizziamo la sua usura a causa della abitudini sbagliate che abbiamo nel momento in cui dobbiamo ricaricarlo.

Infatti, roviniamo la sua efficienza nel lungo periodo, nonostante la grandissima efficacia degli ioni di litio. Purtroppo, nessun tipo di apparecchio elettronico è perfetto e quindi necessitano di attenzioni costanti da parte dell’utente per durare quanto più è possibile.

L’errore più grande che viene compiuto col nostro smartphone è quello di lasciarlo in carica per tutta la notte. Quest’azione che ormai si è consolidata nelle abitudini di quasi tutto il mondo è in realtà molto deleteria. Scopriamo di seguito perché.

Smartphone in carica di notte: il motivo per cui si deve evitare

Come detto prima, gli ioni di litio sono eccezionali e le nostre batterie sono in buone mani. Ma comunque, le batterie se caricate in eccesso, tendono ad usurarsi con molta più facilità. Anche se oggi gli smartphone bloccano la ricarica, è sempre meglio staccarlo dalla carica e togliere la spina dalla corrente.

Ma ciò che crea maggiori problematiche alla batteria di uno smartphone è senza ombra di dubbio il surriscaldamento.

Infatti, se questo fenomeno dovesse presentarsi spesso, il nostro cellulare andrà incontro ad una morte certa nel breve termine. È necessario che ciò non accada, quindi tenere il nostro smartphone in tasca, al Sole o sopra un termosifone è altamente sconsigliato.

Inoltre, anche tenere lo smartphone sotto al cuscino è pericoloso: oltre ad emettere tantissime radiazioni in prossimità della nostra testa, che non fanno di certo bene, il dispositivo potrebbe addirittura esplodere.