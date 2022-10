I veicoli elettrici sono un argomento di tendenza negli ultimi mesi. I governi di tutto il mondo hanno creato politiche per accelerare la transizione dai veicoli che bruciano combustibili fossili ai veicoli elettrici.

Ci sono evidenti vantaggi ambientali associati alla guida di un veicolo elettrico. Tuttavia, per la maggior parte dei consumatori, la transizione non riguarda solo l’energia pulita. L’idea generale è che ricaricare un’auto elettrica sia meno costosa che riempire un serbatoio di benzina.

Per quanto riguarda i costi di ricarica invece, non esiste una risposta universale. Molte variabili determinano il costo. Sebbene i prezzi varino in base alla regione, al tipo di caricabatterie e all’ora del giorno, è possibile calcolare un costo generale utilizzando la media di queste variabili.

Il costo dell’elettricità

Una variabile significativa associata alla ricarica di un’auto elettrica è il costo dell’elettricità stessa, che può essere molto più costosa in alcune regioni rispetto che altre. Pertanto, i proprietari di veicoli elettrici dovrebbero conoscere il costo dell’elettricità nella loro zona.

Per calcolare il costo, i proprietari di veicoli elettrici dovrebbero prendere la bolletta dell’elettricità più recente e cercare il costo per kilowattora o kWh.

La formula per il costo della ricarica di un’auto elettrica è:

Costo da addebitare = (CR / RPK) x CPK.

CR è l’autonomia dell’auto;

RPK è l’intervallo per kWh;

CPK è il costo per kWh;

La formula inizia dividendo l’autonomia del veicolo elettrico per la sua autonomia per kWh. Una volta che i proprietari di veicoli elettrici hanno questo numero, possono moltiplicarlo per il loro costo specifico per kWh per determinare quanto costa caricare il proprio veicolo elettrico.

Calcolare quanto costa caricare la tua auto elettrica

I veicoli elettrici hanno autonomia diversa, il che significa che alcuni vanno più in là di altri con una singola carica. Anche il costo per kWh può variare notevolmente da una regione all’altra. Tuttavia, queste non sono le uniche variabili da considerare quando si determina il costo della ricarica di un veicolo elettrico.

Un altro fattore cruciale è dove il proprietario di un veicolo elettrico carica il proprio veicolo e con quale attrezzatura. Chi carica la propria auto a casa pagherà tariffe diverse rispetto a chi utilizza un caricabatterie commerciale. Anche il tipo di caricabatterie gioca un ruolo nel costo, il che significa che alcune persone che caricano la propria auto utilizzando opzioni commerciali pagheranno prezzi diversi rispetto ad altri.