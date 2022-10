Multe Auto: le più strane sanzioni direttamente dal Codice della strada

A tutto potremmo pensare, tranne che a beccarci una sanzione imposta dal Codice della strada per aver esposto il braccio fuori dal finestrino della propria vettura. Proprio così, nel complesso di norme vi è uno spazio dedicato alle più strane multe auto dalle quali girare alla larga. Ecco quali sono.

Multe Auto: attenti al vostro comportamento in strada

Siete pronti? Ecco le più inusuali multe auto.

BRACCIO FUORI DAL FINESTRINO

Guidare col cristallo laterale aperto e col braccio sinistro esposto, oppure con il braccio teso verso l’esterno non è un comportamento esplicitamente vietato dal Codice della Strada. Tuttavia, poiché tale atteggiamento espone al pericolo di fratture degli arti, l’art. 140 stabilisce che ”il conducente deve mantenere sempre il controllo del proprio veicolo e porre in essere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza”. La sanzione amministrativa dunque andrà dai 42 ai 173 euro.

SUONARE IL CLASCON A SPROPOSITO

Finalmente qualcuno parla di inquinamento acustico. Sapete che fare rumore nei centri urbani e nelle ore notturne può costare da 42 a 173 euro? L’art. 156 del Codice della Strada parla chiaro: il clacson può essere utilizzato ”esclusivamente per fini di sicurezza stradale e con la massima moderazione”. Inoltre deve essere il più breve possibile.

LASCIARE L’AUTO APERTA

A tutti è capitato di lasciare la vettura aperta, ebbene, dovete sapere che così facendo si rischia una multa super salata. L’art. 158 del Codice della Strada, al comma 4, afferma che ‘‘durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l’uso del veicolo senza il suo consenso”. Insomma, oltre al danno anche la beffa. In questo caso la sanzione amministrativa va da 42 a 173 euro e comprende persino il finestrino lievemente aperto.

OCCUPARE UNA PIAZZOLA CON COSE O PERSONE

Come dice l’art. 20 su determinati tipi di strade ”è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili”. Almeno che non vi sia un’autorizzazione e determinate condizioni. Quindi, chi occupa abusivamente il suolo stradale, va incontro ad una sanzione amministrativa da 173 a 694 euro.

MANGIARE O BERE DURANTE LA GUIDA

Ultimo, ma non per importanza, è ciò che riporta l’art. 141, quello che raccomanda di ”conservare il controllo del proprio mezzo” in modo tale da poter ”compiere manovre d’emergenza”. In caso contrario si dovranno pagare da 42 euro a 173 euro. Insomma, per evitare sanzioni inaspettate, vi consigliamo di aspettare e mangiare a veicolo spento.