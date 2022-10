Lidl distrugge Unieuro con le super offerte di tecnologia solo oggi al 90%

Le proposte viste sul nuovo volantino di Lidl per il mese di ottobre, stanno distruggendo la concorrenza a colpi di prezzi bassi. Secondo quanto riportato infatti ci sono tantissime opportunità di rilievo, le quali permettono di avere il meglio per pochi euro. La qualità è garantita, così come il periodo di garanzia che è pari a due anni nel caso di tutti gli articoli acquistati nel mondo dell’elettronica. Lidl dunque propone qualcosa di inusuale, ma ormai si tratta di veri e propri classici all’interno dei suoi Store.

Nel paragrafo successivo potrete notare qualche esempio, proprio per capire il modo di lavorare di Lidl. Il volantino andrà avanti fino al prossimo 16 ottobre, per cui bisogna affrettarsi.

Lidl distrugge la concorrenza proponendo dei prezzi stupefacenti che riguardano non solo gli alimentari ma anche l’elettronica

Il primo luogo non si può non parlare degli utensili da lavoro, veramente interessanti sul volantino e sempre presenti all’interno degli Store. Lidl propone infatti una sega circolare ricaricabile, la quale ha un prezzo di 44 €. Disponibile poi anche una pompa con compressore ricaricabile per pneumatici, la quale ha un prezzo di 29,99 €. Ci sono tanti trapani a disposizione ed anche un kit bluetooth per l’auto a soli 14,99 euro. Non mancano poi le soluzioni per la casa come ad esempio un ferro da stiro verticale ed un ferro da stiro tradizionale, rispettivamente ai prezzi di 29,99 e 18,99 €. Nel caso in cui doveste notare il bollino con il numero tre, quell’oggetto che state per acquistare godrà di tre anni di garanzia e non di due.