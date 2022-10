Il Marvel Cinematic Universe nell’ultimo decennio ci ha mostrato un’evoluzione decisamente importante caratterizzarlo, infatti tutti i film dell’universo hanno iniziato a diventare i tasselli di un mosaico molto più ampio, andando a costituire un’insieme armonioso e di dimensioni importanti, il tutto farcito con tantissimi attori, da Robert John Downey Jr. a Chris Evans solo per citarne alcuni.

Ovviamente ciò ha reso le parti interpretabili decisamente appetibili e ambite, restituendo ai cinecomics l’appeal che in realtà hanno avuto solo per poco all’esordio ma che ora è più forte e concreto che mai.

Keanu Reeves nel MCU ?

Tra gli svariati attori il cui nome è stato spesso accostato all’MCU abbiamo anche il noto Keanu Reeves, attore famosissimo per i film come Matrix e John Wick ma molto popolare anche per la sua grande umanità.

Ebbene delle dichiarazioni in merito a questa possibilità sono arrivate proprio dall’attore stesso, il quale ha parlato durante il Jimmy Kimmel Live, a cui Reeves ha partecipato a supporto del suo fumetto BRZRKR, l’attore ha ribadito il suo desiderio, già espresso in passato, di interpretare un particolare personaggio del Marvel Cinematic Universe.

Reeves ha dichiarato di essere sempre stato un appassionato di fumetti e di voler interpretare un personaggio specifico, nel dettaglio parliamo di Ghost Rider, continuando ammettendo di aver parlato un po’ anche con Kevin Feige (Presidente Marvel Studios).

Se parliamo di supereroi soprannaturali ricordiamo che Reeves ha già avuto un ruolo come John Constantine della DC, di cui tra l’altro arriverà un sequel diretto con Reeves stesso come protagonista.

Ecco l’intervista completa