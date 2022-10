La compagnia aerea commerciale JetBlue sta utilizzando lo stack di dati Snowflake integrato per fornire informazioni dettagliate sui servizi ai clienti e sulle attività operative.

Ashley Van Name, direttore generale dell’ingegneria dei dati di JetBlue, ha recentemente spiegato come una stretta presa sulla grande quantità di dati che contiene sia fondamentale per la compagnia aerea. Il suo team trasforma le informazioni in informazioni dettagliate utilizzando i Data Cloud di Snowflake e il servizio di integrazione dei dati di Fivetran.

La gestione dei dati è una sfida complessa e le informazioni provengono da più direzioni e da una miriade di fonti. Pertanto, qualsiasi tentativo di trasformare dati strutturati e non strutturati in informazioni utili richiede un’ampia raccolta di tecniche e tecnologie.

Negli ultimi anni, il lavoro di Van Name si è concentrato su un enorme sforzo di consolidamento dei dati.

“Riteniamo che i dati debbano essere considerati un prodotto“, ha affermato Van Name. “Se guidi un team di prodotto e crei uno strumento software che viene utilizzato da un utente finale, devi assicurarti di soddisfare le sue esigenze e creare qualcosa che possa semplificare la vita“.

Le informazioni sono importanti

La conversione ad uno stack di dati moderno ha comportato un attento lavoro di integrazione. Snowflake si trova al centro della situazione e archivia le informazioni aziendali come farebbe in un data warehouse. Tuttavia, questa tecnologia basata su cloud si integra anche con una gamma di altri servizi per creare i report che alimentano i processi decisionali.

JetBlue utilizza una varietà di applicazioni SaaS (Software-as-a-Service), come lo streaming di dati nel data warehouse da ServiceNow, Qualtrics, JIRA e Salesforce. Inoltre utilizza anche server SQL di terze parti e un database Oracle.

Van Name osserva che la chiave per creare una visualizzazione unica di queste informazioni è garantire che i dati grezzi entrino nello Snowflake Data Cloud. È qui che Fivetran svolge quindi un ruolo cruciale di facilitazione, aiutando gli ingegneri dei dati a garantire che i dati di JetBlue siano centralizzati anziché isolati.

Fivetran fornisce una pipeline-as-a-service, che combina i dati provenienti da più origini per l’analisi. Il servizio fornisce più di 200 connessioni che replicano le fonti di informazioni direttamente su Snowflake Data Cloud.