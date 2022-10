Un tweet recente del capo di Xbox, Phil Spencer ha lasciato intendere che a breve potremmo vedere un dispositivo ideato per lo streaming da console.

Nella foto all’interno del tweet, si intravede una mini-Xbox, e si pensa che sarà un dispositivo che sarà interamente dedicato al Cloud Gaming.

Microsoft aveva precedentemente annunciato che qualcosa del genere era in lavorazione e molti pensavano che sarebbe stata una sorta di chiavetta USB.

Non è chiaro se questa nuova unità per lo streaming sia l’aspetto finale del prodotto. L’account Twitter di Xbox ha “ammonito” il loro capo per aver mostrato un “vecchio prototipo” nel tweet. Ed è ovvio che non sembra un incidente, dato che Phil sa come aumentare l’hype per l’uscita di un prodotto. Se la versione finale sarà diversa, sicuramente non sarà troppo distante dal dispositivo che abbiamo visto prima nella foto. Bisogna considerarla come una piccola box che trasmette in streaming i giochi tramite cloud.

Un progetto fallimentare secondo alcuni

Microsoft ha deciso da tempo di puntare sullo streaming cloud, una tecnologia che in realtà non è stata molto provata nel settore e ha fallito in molti casi. Google ha recentemente annunciato che stavano chiudendo Stadia, il suo servizio di streaming, e sono stati costretti a emettere rimborsi per tutto ciò che è stato acquistato sulla piattaforma cloud.

Anche Amazon ha il suo servizio di streaming di giochi, Luna, di cui quasi nessuno ha mai sentito parlare (o che comunque pochi hanno utilizzato nel corso degli anni in cui è stata lanciata).