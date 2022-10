Expert lancia gli sconti al 70% solo oggi e distrugge Unieuro

Nel caso dell’ultimo volantino, Expert ha deciso di festeggiare l’anniversario straordinario, offrendo un Sottocosto a livelli altissimi. Ricordiamo inoltre la possibilità per tutti gli utenti che decideranno di acquistare qualcosa, di poter pagare a rate. Sono previsti infatti 20 mesi per dilazionare il proprio pagamento, sfruttando dunque TAN e TAEG allo 0%.

Ricordiamo che tutta la merce è soggetta ad esaurimento scorte, per cui se sapete di avere nei pressi di casa vostra uno Store particolarmente frequentato, bisognerà affrettarsi.

Expert propone gli smartphone migliori al prezzo migliore, ecco alcuni esempi tra i marchi più importanti nell’ambito

In primo luogo Expert spinge sulla telefonia, dove è possibile notare prezzi molto al di sotto di quelli di vendita sui siti di riferimento dei brand.per quanto riguarda Samsung infatti l’offerta è davvero clamorosa, con cinque dispositivi di livello. Il primo è il Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, il quale viene proposto nella sua massima espressione ad un prezzo di 1099,99 €, ma non finisce qui. Si prosegue infatti con un Samsung Galaxy A53 5G, il quale presenta un prezzo di 389,99 €.

Direttamente al di sotto per quanto riguarda la categoria, Samsung propone rispettivamente i Galaxy A52 5G, A23 5G e A13. Si tratta di dispositivi che hanno un prezzo singolarmente di 319,99, 239,99 e 139,99 €. Non mancano poi tante altre proposte anche nel mondo degli smartwatch e delle cuffie così come delle smart TV, le quali sono disponibili in tutti i modelli e in tutte le misure. Ricordiamo anche la garanzia di due anni di cui poter beneficiare acquistando negli Store di Expert.