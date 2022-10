Un volantino Euronics davvero incredibile vi attende in questi giorni nei negozi sparsi per il territorio nazionale, i prezzi sono bassi e convincenti, con la possibilità comunque di spendere sempre meno, ed allo stesso tempo non essere minimamente costretti a rinunciare alla qualità generale.

I prezzi, che troverete sapientemente descritti nel nostro articolo, sono da considerarsi validi solamente nei negozi fisici, ma a differenza del solito, gli acquisti potranno essere completati indistintamente dalla provenienza territoriale. In altre parole, gli ordini possono essere completi senza differenze in ogni negozio in Italia.

Euronics da paura: ecco tutte le nuove offerte

I prezzi del volantino Euronics sono indubbiamente tra i più bassi delle ultime settimane, e paiono sin da subito essere perfettamente in grado di spingere i consumatori all’acquisto di prodotti di alto livello, i quali comunque sono proposti a cifre profondamente più basse del normale.

L’iter da seguire per partecipare di diritto alla corrente campagna promozionale è tutt’altro che complesso, poiché a conti fatti basta aggiungere al carrello un quantitativo di prodotti tale da raggiungere la quota limite di 599 euro, per poi poter spaziare sui Magnifici Tech.

Superando la soglia, difatti, si potrà poi accedere ad una selezione di ottimi prodotti, proposti a cifre fortemente più basse del normale, e suddivise in tre tagli: 49, 99 e 199 euro. La qualità è ovviamente crescente, si parte da un televisore QBell o anche una lavapavimenti, per arrivare ai 199 euro richiesti ad esempio per la Nintendo Switch, o un robot aspirapolvere iRobot.