Questa guida esaminerà i migliori giocatori su FIFA 23 in base al loro ruolo. La statistiche si basano sulla quotazione data da FIFA e non sulle opinioni personali o date nel mondo reale, né su quelle che potresti trovare su Sky, BT o ESPN Sports.

Portiere

Thibaut Courtois, valutazione: 90

Un mostro assoluto , ed è la prova che i portieri possono vincere individualmente grandi finali. C’è mai stata una prestazione migliore e più convincente nella posizione di Courtois rispetto alla finale di Champions League della scorsa stagione contro il Liverpool? Il suo arresto del tiro non è solo storia, ma è anche frutto di esperienza e abilità.

Centrocampo

Virgil Van Dijk, valutazione:90

Il centrocampista più sicuro di sé nel calcio mondiale dell’ultimo decennio. Il Liverpool ha fatto un acquisto incredibile facendolo firmare prendendolo per una cifra ragionevolmente irrisoria dal Southampton anni fa.

Ruben Dias, valutazione: 88

Un acquisto da non tralasciare: il centrocampista del Man City è uno dei difensori centrali più composti che abbia mai giocato nella Premier League inglese. Come nella vita reale, Dias è incredibilmente sicuro sulla palla in FIFA 23. Anche le sue statistiche sui passaggi sono alle stelle, rendendolo forte tanto quasi un Kevin De Bryune, Tony Adams o John Terry.

Attaccante

Kylian Mbappé, Valutazione: 91

La principale star della copertina maschile di FIFA 23 è, insieme a Erling Haaland, un talento generazionale unico. Anche se il suo record di gol potrebbe non essere paragonabile a quello dell’assassino norvegese, è un atleta migliore.

Karin Benzema, valutazione: 91

È assolutamente assurdo che Benny sia in questa lista. Nonostante abbia 34 anni, l’attaccante del Real Madrid ha appena vissuto una delle migliori campagne europee nella storia della Champions League. Con oltre 40 gol del club a suo nome la scorsa stagione, mentre ha praticamente trascinato il Real Madrid alla storica 14esima Coppa dei Campioni da solo, Karin sta attualmente ridefinendo ciò che un attaccante può fare a metà dei suoi 30 anni.