Sony sta spingendo per adattare i suoi videogiochi al grande schermo: ciò include il film Uncharted uscito di recente, il prossimo Gran Turismo, il film Ghost of Tsushima e persino la serie The Last of Us in onda presto su HBOMax.

PlayStation Studios si sta chiaramente estendendo ad altri mezzi di intrattenimento per catturare un pubblico più ampio, ma non significa che abbia dimenticato le sue radici.

La pagina Twitter ufficiale di Sony ha pubblicato un video che mostra qualcuno che accende una PS1 tramite lo schermo utilizzato nei cinema. Il video continua con il suono nostalgico della schermata di avvio della PS1.

Nessun problema di risoluzione

La PS1 sembra reggere bene sullo schermo gigante, e anche la schermata del titolo ha un aspetto molto nitido. In confronto, il New Nintendo 3DS XL aveva grossi problemi, poiché la qualità dell’immagine era notevolmente più pixelata a causa della densità dei pixel che doveva ospitare uno schermo leggermente più grande. Tuttavia, con più funzionalità 3DS e WiiU disabilitate, Nintendo sembra lasciarsi alle spalle quelle console.

I fan hanno risposto al video riconoscendo la nostalgia e sottolineando alcuni dei loro giochi PS1 preferiti e persino un utente ha suggerito che Sony potrebbe implementare la classica schermata di avvio nella PS5. Per i fan che potrebbero voler provare solo esteticamente la PS1, piuttosto che i giochi che la ospitano, c’è una modifica che mostra il controller PS5 con un classico restyling in stile PS1.

In ogni caso, è nostalgico vedere una console così iconica avviarsi su uno schermo di un cinema.