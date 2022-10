Uno dei meme informatici più famosi e diffusi in tutto il mondo è quello di portare DOOM, famoso videogioco sviluppato da id Software nel 1993, sulle piattaforme più disparate, dai Nokia 3310 fino alle calcolatrici per i licei, il tutto reso possibile dalla grande potenza di elaborazione disponibile e dalla scarsa potenza richiesta dal videogioco per funzionare.

Ebbene questo meme ha raggiunto un nuovo apice, uno sviluppatore è riuscito a eseguirlo nel blocco note di Windows, la grafica del gioco è riprodotta usando i caratteri del tradizionale set ASCII, diciamo che il gameplay ne risente pesantemente però il punto importante è decisamente tutt’altro.

Blocco Note a 60Fps

Come potete vedere dal video, il gioco gira perfettamente sul Blocco Note di Windows ed è composto dai classici caratteri ASCII che dinamicamente cambiano per mostrare ogni volta una schermata diversa, il tutto come garantito dal programmatore, senza modificare minimamente l’eseguibile del Blocco Note di Windows, il bello è che appunto gira addirittura a 60fps, ovviamente la domanda sorge spontanea, come ci è riuscito il programmatore ?

Il consenso generale è che ogni frame viene catturato dal gioco, convertito in tabella ASCII e poi sostanzialmente “copia-incollato” in notepad per 60 volte al secondo, sebbene una conferma debba ancora arrivare insieme al software, infatti tuttora non è disponibile al download sebbene si pensi che a breve dovrebbe arrivare disponibile per tutti.

Riuscirete a finirlo in modalità Nightmare? Gli appassionati speedrunner del gioco hanno già confermato l’intenzione di cimentarsi, certamente è una pietra miliare nella storia del porting per il gioco che ne ha subiti più di tutti.