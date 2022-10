Una delle piattaforme di exchange più utilizzate in tutto il pianeta è senza alcun dubbio Binance, il noto sito dedicato alle valute e alle criptovalute, seguendo il boom che ha investito quest’ultime, ha infatti incrementato incredibilmente la propria utenza diventando in poco tempo un elemento di riferimento per tutti i trader che operano nel campo delle cripto.

Nonostante però si tratti di una piattaforma super autorevole e di altissimo livello, anch’essa è comunque passibile di attacchi hacker, mirati ovviamente all’appropriamento indebito delle valute presenti nei wallet dell’azienda, ed è proprio quanto accaduto negli ultimi giorni, ecco i fatti.

L’exploit ed il furto di valuta

L’attacco ha portato alla sottrazione di BNB, il token proprietario di Binance che opera sulla blockchain Binance Smart Chain, nel dettaglio l’azione degli hacker ha preso di mira BSC Token Hub, un bridge tra due sistemi Binance.

La violazione ha riguardato il BSC Token Hub, uno strumento che permette agli utenti dell’exchange di trasferire token da una catena all’altra, ecco lo statement ufficiale da parte di Binance sull’accaduto pubblicato su GitHub: “Vogliamo confermare che ci siamo coordinati con i validatori per sospendere temporaneamente BNB Smart Chain (BSC) dopo aver determinato un exploit su un ponte cross-chain, BSC Token Hub, che ha portato a BNB extra. […] La Comunità ha già svolto un ruolo fondamentale nell’assistere e nel congelare eventuali trasferimenti. Tutti i fondi sono al sicuro. […] Le stime iniziali per i fondi prelevati da BSC sono comprese tra $ 100 milioni e $ 110 milioni. Tuttavia, grazie alla community e ai nostri partner di sicurezza interni ed esterni, si stima che siano già stati congelati circa 7 milioni di dollari“.