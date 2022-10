Nelle ultime ore si è cominciato a parlare di un possibile aggiornamento del set-top box Apple TV, che potrebbe arrivare entro la fine dell’anno in corso, tuttavia anche stavolta non ci sarà un salto qualitativo rispetto al precedente modello, come atteso da molti utenti.

Si parla di rumor naturalmente, ma Mark Gurman non si lascia quasi mai andare a previsioni poco oculate e la vicinanza con fonti vicine all’azienda è da sempre una garanzia. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Apple TV potrebbe ricevere un ultimo aggiornamento del 2022

Nella sua più recente newsletter, l’insider di Bloomberg afferma che la prossima Apple TV non sarà nulla di rivoluzionario, intendendo che potremmo assistere a un semplice aggiornamento hardware votato a rendere il dispositivo più veloce di quello attuale, ma senza particolari novità funzionali. Le novità potrebbero dunque limitarsi a una memoria più veloce e all’introduzione del chip A14, che consentirà non solo una reattività generale più alta di tutte la interfaccia utente, ma anche un incremento della qualità video ottenibile.

In effetti il più recente update hardware risale alla primavera del 2021, quando è stata introdotta sui mercati l’ultima versione di Apple TV 4K. Se già il precedente modello non è stato rivoluzionario, quello in uscita quest’anno lo sarà ancora meno e con buona probabilità verrà immesso sui mercati senza troppo clamore, probabilmente assieme ai nuovi iPad e Mac, che come vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane non dovrebbero essere protagonisti di nessun evento di presentazione specifico.

Una precedente analisi dell’insider Ming-Chi Kuo prese addirittura in considerazione la possibilità che Apple volesse lanciare una Apple TV più economica nelle restanti settimane del 2022, dunque dobbiamo restare aperti a ogni possibilità, anche se nessuna rema verso l’introduzione di un modello top gamma degno di una presentazione tutta sua. Non ci resta che attendere.