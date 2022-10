Google ha inserito da poco i nuovi smartphone Pixel 7 e 7 Pro, oltre al primissimo Pixel Watch, al nuovo Pixel Tablet e ancora altro. Tuttavia, gli analisti osservano che nonostante questi enormi passi in avanti, i nuovi terminali di Google faticano a diffondersi nel mondo, soprattutto negli Stati Uniti.

Secondo Counterpoint, questo accade perché il colosso statunitense ha bisogno di cavalcare una strategia differente con i suoi nuovi dispositivi, cercando di bloccare il prima possibile un flusso continuo di utenti Android che passano inesorabilmente ad Apple con l’iPhone.

Google: il piano per bloccare Apple e non fare un “torto” a nessuno

Gli utenti Android continuano a passare nelle braccia sicure di Apple, in modo molto lento ma terribilmente costante. Questo preoccupa diversi marchi di Android, non solo Google. Quindi, il colosso di Mountain View ha deciso di proporre la strategia dei nuovi Pixel.

Google investe parecchio per le nuove feature hardware e software degli smartphone Pixel. Questo perché ha sempre voglia di mostrare quando il robottino verde possa offrire ai suoi utenti. Tuttavia, deve sempre farlo rispettando anche gli altri costruttori Android, come Samsung, OnePlus, Oppo ecc.

Quindi, anche per questo i nuovi dispositivi di Google tardano ad espandersi nel mondo: l’azienda non ha intenzione di rubare quote di mercato ad altri “sostenitori” di Android.

I numeri indicati dalla società di analisi non sono assoluti e non quantificano con esattezza il flusso di migrazione da Android a iOS. Ciononostante, dichiara che anche se i Pixel riuscissero a interessare alcuni utenti iPhone, è sempre più alta la percentuale degli utenti che da Android (Pixel) passano ad iPhone.