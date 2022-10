Il social network Twitter ha recentemente reso disponibile la funzione ‘modifica tweet’. Quest’ultima permette appunto di modificare un tweet entro 30 minuti dalla pubblicazione.

La funzione in oggetto sarà disponibile solamente per gli utenti abbonati, scopriamo insieme tutti i dettagli.

Twitter spiega la funzione Modifica Tweet

Chi ha un abbonamento a Twitter negli Usa potrà da oggi iniziare a modificare i propri tweet. Il social network ha annunciato per i sottoscrittori di Twitter Blue, un servizio con abbonamento mensile disponibile per ora negli Stati Uniti, in Canada, Australia e Nuova Zelanda, vedranno spuntare sotto i propri tweet il tasto ‘edit’, modifica in italiano.

Da tempo richiesto dagli utenti di Twitter, ma fino allo scorso bocciato senza appello dalla società, il pulsante di modifica consente agli utenti di modificare i propri tweet per un massimo di 30 minuti dopo la pubblicazione. Obiettivo: aiutare gli utenti a chiarire o correggere un errore nel proprio tweet, a correggere un refuso o aggiungere hashtag.

Le modifiche sono registrate e visibili al pubblico per evitare che si possano cambiare messaggi diventati già virali. Inoltre, Twitter ha dichiarato che gli utenti possono modificare i loro tweet solo cinque volte nell’arco di 30 minuti, anche per ridurre l’abuso della funzione. L’azienda precisato che l’espansione della funzione di modifica dei tweet negli Stati Uniti avverrà in modo “graduale”. Ci vorrà tempo per testare che funzioni. E capire l’uso che si farà dell’opzione. Non è escluso che Twitter abbia peraltro deciso di usare la funzione in esclusiva su Twitter Blue per aumentare il numero di abbonamenti al servizio.