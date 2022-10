Truffe agli anziani: parla la Polizia e rilascia alcuni trucchi per evitarle

Lo sappiamo tutti, la categoria più colpita dai truffatori sono gli adulti di una certa età, proprio per questo la Polizia di Rovigo ha deciso di rilasciare ai suoi cittadini ma anche a quelli di tutta Italia, degli avvertimenti utili per riconoscere ed evitare le truffe agli anziani.

Truffe agli anziani: le raccomandazioni della Polizia

Dirette ad anziani e non solo, le truffe più diffuse sono quelle che fanno leva sui legami affettivi o sull’ingenuità delle vittime scelte, basandosi su dubbi, timori o preoccupazioni.

Non a caso la frode più utilizzata si serve della tecnica del nipote. Praticamente il criminale chiama la preda comunicandole che suo figlio o suo nipote è stato coinvolto in un incidente, ciò provocherà uno stato di preoccupazione e l’immediata voglia di aiutarlo. A questo punto il malintenzionato chiederà all’anziano un’ingente somma di denaro a nome del nipote.

Altro metodo utilizzato è quello dei finti tecnici. Questi, con la scusa di fare dei controlli, entrano nelle case dei malcapitati e si impossessano di contanti o beni di valore. Cosa consiglia la Questura di Rovigo? Innanzitutto bisogna sempre mantenere alta l’attenzione, controllando in primis se le chiamate ricevute siano veritiere, anche con l’ausilio di familiari o vicini di casa. Dopodiché è fondamentale non aprire la porta agli sconosciuti (quindi controllare prima dallo spioncino), e mettere la catenella. In caso di consegna lettere o pacchi, chiedere di lasciarli davanti alla porta o nella cassetta della posta. Inoltre bisogna telefonare all’ufficio dell’ente per controllare la veridicità dei controlli e non dare mai soldi a chi non si conosce. Sono piccole e semplici regole che dovremmo tutti “masticare” fin dalla tenera età, poiché solo grazie a queste sarà possibile salvarsi dalle truffe agli anziani e non solo.