Il colosso sud coreano Samsung ha recentemente risposto ad un problema emerso qualche settimana fa, ovvero quello delle batterie che si gonfiano.

Nelle ultime ore sono state molte le segnalazioni che riguardano questo problema, soprattutto per i modelli messi ormai da parte e non ricaricati da parecchio tempo rappresentino un potenziale rischio per gli utenti. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung parla per la prima volta delle batterie che si gonfiano

Secondo le segnalazioni degli utenti, dopo tanti mesi senza ricarica, le loro batterie potrebbero essere portate a gonfiarsi a causa della creazione di gas e, in determinati casi, ciò potrebbe persino provocare un incendio. Stando a quanto si apprende, questa problematica non riguarda soltanto i vecchi telefoni di Samsung ma anche quelli di altri produttori.

Se anche voi vi trovate con una batteria che rischia di avere danni, una delle cose da non fare è quella di ricaricare il telefono: se è effettivamente danneggiata, infatti, potrebbe esplodere o prendere fuoco.

Allo stato attuale il colosso coreano non ha preso una posizione ufficiale sul problema delle batterie dei suoi vecchi telefoni che si gonfiano dopo una lunga inattività e, stando alle segnalazioni di chi sostiene di avere contattato il produttore, il team dedicato all’assistenza ha spesso voluto ritirare il device in questione, per poi fornire risposte generiche.