Realme C33: mancano tre giorni all'arrivo del nuovo smartphone

Segnatevi la data del 13 ottobre, poiché sarà testimone dell’arrivo del nuovo smartphone Realme C33 appartenente alla serie entry level. Qui di seguito tutti i dettagli e le caratteristiche del nuovo dispositivo.

Realme C33: ecco i dettagli sul nuovo arrivato del brand

Iniziamo dicendo che Realme è un brand tecnologico specializzato nella fornitura di prodotti innovativi per un’esperienza superiore dedicata agli utenti di tutto il Mondo. Fondato nel 2018, è il brand di smartphone in più rapida crescita in Europa nel 2021 e il brand di smartphone più veloce nella storia a raggiungere le 100 milioni di spedizioni. Non a caso nel Q1 del 2022, realme ha confermato la Top 4 in Europa; Top 3 in Polonia, Top 5 in Francia, Germania, Italia, Spagna e altri 11 paesi europei.

Ma passiamo alle sue creazioni. Realme C33 si presenta con un’estetica premium e innovativa per il segmento. Oltre alla risoluzione della fotocamera da 50 MP di fascia alta, il nuovo smartphone soddisfa anche le esigenze quotidiane di utilizzo grazie al supporto della massiccia batteria da 5.000 mAh.

Realme C33 è sottile 8,3 mm e presenta una cornice ad angolo retto e una cover posteriore unica, grazie al Boundless Sea Design, combinando comfort e estetica. I materiali compositi 2D realizzati in PC e PMMA di cui è formata la scocca hanno un’elevata reattività alla luce producendo un effetto traslucido e, allo stesso tempo, sono resistenti e di buona qualità. La finitura conferisce al dispositivo un’aspetto premium.

L’azienda conferma la sua strategia di portare agli utenti smartphone a prezzi accessibili con innovazioni tecnologiche e di design senza pari. Questo smartphone colma una lacuna nel mercato degli smartphone entry-level senza compromettere l’esperienza d’uso. Trattasi del terzo capitolo della serie C di quest’anno, dopo il lancio del C31 e del C35, che si combinano per offrire una gamma completa di smartphone per le esigenze di ogni utente.