PlayStation Plus ha aggiunto una nuova versione di prova di uno dei giochi più popolari del 2022 uscito su entrambe le piattaforme PlayStation 5 e PlayStation 4. Quando Sony ha revisionato PS Plus all’inizio di quest’anno, una delle nuove funzionalità che ha aggiunto al servizio di abbonamento per il suo livello Premium includeva demo a tempo.

A partire da questo fine settimana, lo sviluppatore Techland ha rilasciato una demo a tempo per Dying Light 2 su PlayStation Plus. Questa demo garantisce agli abbonati PS Plus tre ore per giocare in prima persona. Sia quelli su PS5 che PS4 possono cercare di sfruttare questa prova, e sarà disponibile su PS Plus per sempre. Se ti capita di giocare a Dying Light 2, i tuoi progressi dalla demo dovrebbero quindi trasferirsi senza problemi quando acquisterai il gioco completo.

Solo con l’abbonamento Premium

Ancora una volta, vale la pena sottolineare che le prove di gioco sono legate solo al livello PlayStation Plus Premium della piattaforma di abbonamento. Ciò significa che se sei un membro di PS Plus Essential o PS Plus Extra, non potrai accedere a questa versione di prova di Dying Light 2. Al di fuori delle prove di gioco, l’unico altro vantaggio importante di PS Plus Premium è che consente agli abbonati di accedere ai giochi del catalogo “Classics” di PlayStation: ovvero giochi PS1, PS2, PS3 e PSP.

Al di fuori di questa nuova demo per Dying Light 2, vale anche la pena notare che sono disponibili anche i giochi gratuiti di ottobre 2022 per PS Plus. Questi titoli PS Plus sono aperti a tutti i membri e per ottobre includono Hot Wheels Unleashed, Injustice 2 e Superhot.