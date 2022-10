Anche ad ottobre TIM continua a proporre numerose offerte interessanti. Tra queste spiccano senza ombra di dubbio quelle rivolte agli utenti che passeranno al noto operatore telefonico da altri rivali, tra cui Iliad, WindTre e Vodafone. Tutte queste offerte si caratterizzano per una elevata quantità di giga, minuti ed SMS ad un prezzo molto conveniente.

Passa a TIM: ad ottobre disponibili numerose offerte mobile

Come già accennato, anche per questo mese il noto operatore telefonico italiano sta proponendo diverse offerte mobile di portabilità molto interessanti. Queste ultime danno agli utenti che le attivano la possibilità di usufruire di tanti giga per navigare e anche tanti minuti ed SMS verso tutti i numeri. I prezzi, poi, sono sempre piuttosto convenienti. Vediamone qui di seguito qualcuna.

TIM Wonder Six

Questa offerta è rivolta principalmente a chi proviene da Iliad. L’offerta include ogni mese 100 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati ad un costo di 9,99 euro al mese.

TIM Wonder

L’offerta in questione è rivolta principalmente a tutti gli utenti ho. Mobile. In particolare, qui si avranno a disposizione 50 GB di traffico dati e minuti di chiamate senza limiti ad un costo di 9,99 euro al mese.

TIM Wonder FIVE

Questa offerta offre ogni mese 70 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri ed SMS illimitati ad un costo questa volta di 7,99 euro al mese. L’offerta è rivolta principalmente a chi richiede la portabilità del proprio numero dagli operatori Fastweb Mobile e PosteMobile.