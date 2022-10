Tra le prossime vetture del marchio automobilistico Mercedes ci sono due versioni restyling della Mercedes GLE, ovvero quella standard e quella coupé. Nel corso delle ultime ore, in particolare, sono state avvistate nuovamente su strada entrambe in alcune foto spia. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Mercedes GLE: la versione restyling è stata spiata su strada durante alcuni test

Continuano sempre i vari test su strada dei prossimi veicoli del noto marchio tedesco Mercedes. Come già accennato, in queste ultime ore è stato spiato su strada il restyling della Mercedes GLE. In particolare, la vettura è stata immortalata in alcune foto spia sia nella sua versione standard sia nella versione coupé ed entrambe sembrano essere le varianti AMG.

Per quanto riguarda la prima versione, possiamo notare la presenza di alcuni piccoli camuffamenti sulla parte frontale e sulla parte posteriore. Qui saranno infatti introdotti alcuni piccoli ritocchi stilistici, come ad esempio la forma dei gruppi ottici. Stesso discorso per la Mercedes GLE in versione coupé, che presenterà anch’essa piccoli ritocchi estetici. Immaginiamo poi che saranno rese comunque disponibili nuove colorazioni per queste versioni.

Le foto spia non hanno mostrato gli interni delle due vetture. Tuttavia, è quasi certo che a bordo ci sarà il sistema di infotainment basato sulla piattaforma MBUX e anche tanta altra tecnologia, anche se per il momento non abbiamo ulteriori conferme di ciò. Dal punto di vista delle motorizzazioni, ricordiamo infine che potrebbero arrivare versioni sia con tecnologia Myld Hybrid sia con tecnologia Plug-in. Staremo a vedere.