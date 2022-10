Negli ultimi anni, l’intelligenza artificiale (AI) si è fatta strada in ogni area della nostra vita. Se sei un programmatore, è probabile che tu abbia iniziato a lavorare con Copilot di GitHub, uno strumento di intelligenza artificiale che trasforma i prompt del linguaggio naturale in suggerimenti di codifica per accelerare la programmazione.

Se sei uno scrittore, potresti esserti imbattuto nel GPT-3 di OpenAI o in modelli linguistici autoregressivi simili che utilizzano il deep learning per creare testi simili a quelli umani. Solo pochi anni fa tali programmi di intelligenza artificiale erano quasi un’utopia. Ora stanno diventando strumenti onnipresenti nella scrittura e nella codifica.

Gli elementi costitutivi alla base della tecnologia stanno migliorando sorprendentemente a un ritmo esponenziale, superando di gran lunga le nostre aspettative. Tecniche come il deep learning ci consentono di eseguire modelli di intelligenza artificiale complessi per risolvere i problemi più difficili. Ma mentre coloro che lavorano in carriere incentrate sulla tecnologia sono consapevoli delle capacità esplosive dell’IA, il pubblico in generale è ancora in gran parte all’oscuro del potenziale di questa tecnologia.

Un potenziale che va ben oltre la nostra immaginazione

La velocità e l’entità dell’innovazione dell’IA hanno anche portato all’innovazoine campi come il commercio o l’assistenza sanitaria digitale. Lo sviluppo di AlphaFold, un sistema di intelligenza artificiale che discende da AlphaGo, era originariamente un modello di apprendimento addestrato per battere gli esseri umani nel gioco da tavolo Go. Quando AlphaGo è stato rilasciato cinque anni fa, pochi prevedevano che questo modello di deep learning avrebbe portato un giorno a una scoperta rivoluzionaria nella biologia molecolare.

AlphaFold utilizza una rete neurale profonda per prevedere le strutture 3-D delle proteine. L’intelligenza artificiale è riuscita a venire a capo di un problema che gli scienziati chiamano “il ripiegamento delle proteine” e ha finito per prevedere la struttura di oltre 200 milioni di proteine. Le capacità di AlphaFold hanno aperto le porte ai ricercatori medici per sviluppare innumerevoli farmaci e vaccini per aiutare l’umanità.