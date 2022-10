Lidl riprende a correre nel lancio di ottime offerte di tecnologia, mettendo a disposizione degli utenti i prezzi più bassi che si siano mai visti nell’ultimo periodo.

Gli acquisti, al netto di quanto effettivamente vi andremo a raccontare, sono disponibili in esclusiva nei negozi fisici in Italia, ciò sta a significare che gli acquisti non potranno essere completati da altre parte se non nei punti vendita effettivi del brand.

Lidl: che sconti assurdi sono attivi solo oggi

Le offerte del volantino Lidl spaziano su svariate fasce di prezzo, ma perlopiù rientrano tra un minimo di 5,99 euro, ed un massimo di 79 euro. Il prodotto più economico dell’intera selezione di sconti dell’azienda, non è altro che un tritatutto elettrico, un dispositivo fondamentale per gli amanti della cucina, di cui è davvero impossibile fare a meno.

Dall’altro lato della classifica di prezzo, si trova invece la friggitrice ad aria, un prodotto molto richiesto nel corso degli ultimi anni, il cui prezzo di 79 euro, di marca Termozeta, risulta essere più che abbordabile rispetto a tanti altri sul mercato.

Nel mezzo si trovano innumerevoli altri prodotti interessanti, quali possono essere una bilancia digitale a 7,99 euro, ma anche la macchina per il sottovuoto, con tanto di sacchetti, acquistabile a 29 euro, per finire con il tritacarne, il cui prezzo è comunque legato a soli 49 euro. Tutti questi prodotti, ed altri ancora, sono acquistabili nei negozi fisici di casa Lidl.