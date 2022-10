Un grave bug su Overwatch 2: molti giocatori su Xbox si stanno disconnettendo e talvolta vengono bannati dal gioco dopo aver raggiunto degli obiettivi di gioco.

Su reddit gli utenti affermano che non solo stanno perdendo progressi ogni volta che accade, ma vengono anche erroneamente contrassegnati come cheater e bannati temporaneamente.

“Mi sto seriamente stancando di aspettare 30 minuti per accedere, giocare tre partite, sbloccare un obiettivo Xbox casuale e ritornare alla schermata di accesso“, ha spiegato un giocatore in un thread. “Mi è piaciuto il gioco, ma il fatto che sto passando più tempo a fare altre cose in attesa di entrare piuttosto che giocare effettivamente, e poi essere espulso a causa di un bug sta diventando incredibilmente fastidioso“.

“Disattiva le notifiche Xbox. Ottenere un obiettivo ti fa uscire da Overwatch“, ha suggerito un altro utente. Sembra che ad alcuni basti disattivare tutte le notifiche Xbox per risolvere il problema.

Problemi con i numeri di telefono

Overwatch 2 è il sequel gratuito del popolare sparatutto a squadre nato nel 2016. Sostituisce interamente la prima versione, quindi i vecchi giocatori che già possiedono Overwatch 1 saranno costretti ad aggiornare a Overwatch 2 e i nuovi giocatori potranno giocare solo a questa versione del gioco.

Pochi giorni dopo l’uscita del titolo, Blizzard è stata costretta a ritirarsi da una decisione che impediva ai giocatori con numeri di telefono prepagati o VOIP di registrarsi per giocare.

Il sistema di verifica mobile di Overwatch 2 stava già causando problemi ad alcuni giocatori prima del lancio. Nonostante sia free-to-play, questo ha quasi bloccato i giocatori più giovani o coloro che potrebbero non essere in grado di permettersi un contratto mensile a lungo termine.