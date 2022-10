Secondo un rapporto di 9to5Google, la società sta chiudendo il supporto per la modalità di guida, la dashboard basata sull’assistente che offre un rapido accesso a controlli audio, contatti, navigazione e altre scorciatoie mentre sei in viaggio.

La funzione, che Google ha annunciato per la prima volta all‘I/O nel 2019, non è stata lanciata ufficialmente fino all’anno scorso, e per questo Google la interromperà il 21 novembre.

La versione standalone di Driving Mode non deve essere confusa con la funzione Driving Mode integrata in Google Maps, che si avvia automaticamente una volta avviata la navigazione. Come sottolinea Mishaal Rahman di Esper, Google ha aggiunto la modalità di guida assistente a Maps prima ancora di rilasciare la modalità di guida autonoma.

Una scelta che non è andata bene a tutti

L’unica differenza tra i due è che puoi accedere alla versione standalone pronunciando un comando vocale come “Ehi Google, avvia la modalità di guida” o toccando il collegamento “Modalità di guida” sulla schermata principale del telefono. Una volta che la Modalità guida si spegne, dovrai solo accedere alle sue funzionalità avviando la navigazione in Google Maps, che è probabilmente ciò che molti utenti hanno comunque fatto.

Tuttavia, il suo arresto improvviso potrebbe risultare scomodo per coloro che potrebbero non avere un’auto con un hub di navigazione digitale che supporti Android Auto. Il servizio autonomo “Modalità di guida” avrebbe dovuto sostituire l’app “Android Auto for Phone Screens” che Google ha interrotto con Android 12. Si vedrà in futuro se la società deciderà di implementare questa funzione sotto un nuovo nome.