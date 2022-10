A pochi giorni dall’ultima volta si torna a parlare del destino segnato della Modalità Auto di Google Assistant e questa volta la notizia è persino peggiore.

Google ha recentemente annunciato che l’intera modalità verrà eliminata, annunciata durante l’edizione 2019 del Google I/O. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Google dice addio alla modalità Auto di Assistant

Google ha recentemente comunicato: tutta la dashboard della Modalità Auto di Google Assistant sparirà dalla circolazione il 21 novembre 2022. La schermata in questione mette a disposizione tutta una serie di funzioni utili, come ad esempio suggerimenti musicali e accesso rapido ai controlli audio, senza dimenticare le scorciatoie per chiamate e messaggi ed è attivabile o tramite comandi vocali o da uno shortcut nella home.

Insomma, con questa nuova scelta strategica il colosso di Mountain View ha deciso di fare fuori l’unico vero successore diretto di Android Auto per smartphone: se da una parte per molti utenti tale passaggio era già stato un passo indietro, a tanti altri non era dispiaciuto. Nel leggere di una decisione così drastica vi starete probabilmente domandando che cosa abbia spinto Google a prenderla e soprattutto come cambierà l’esperienza di utilizzo di determinati servizi durante la guida di un veicolo privo di un display dedicato per l’infotainment.

Ebbene, la stessa Google ha riferito ai colleghi di Android Police che la scelta di dire addio alla Modalità Auto di Assistant trae origine dal fatto che la maggior parte degli utenti vi interagiscono solitamente tramite Google Maps; per questo motivo sarà proprio Maps a divenire il nuovo punto di riferimento per i guidatori.