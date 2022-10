FIFA 23: spunta finalmente il mini-release dei Road to the Knockouts

FIFA 23 prosegue la sua evoluzione tra nuovi calciatori e grandi eventi. Proprio ieri è spuntata una notizia in merito al Road to the Knockouts (RTTK). Prepariamoci al nuovo mini-release dell’evento dedicato alle competizioni europee.

FIFA 23: i giocatori Road to the Knockouts (RTTK)

Già da venerdì si iniziavano ad intravedere una decina di giocatori molto interessanti. Finalmente a questi se ne sono aggiunti degli altri. Quali e quanti sono? Per l’esattezza il numero di new players ammonta a cinque, nonché il fenomenale Bremer 86 (Juventus), ma anche il versatile Bennacer 84 (Milan) da poter sbloccare tramite SBC. A seguire: Schick 87, Van Bissaka 84, Paquetá 85 e ADV. Dunque:

UCL: Niklas Sule (Borussia Dortmund)

(Borussia Dortmund) UCL: Raphinha (Barcelona)

(Barcelona) UCL: Gleison Bremer (Juventus)

(Juventus) UCL: Federico Valverde (Real Madrid)

(Real Madrid) UCL*: Lionel Messi (Paris Saint-Germain)

(Paris Saint-Germain) UCL: Thomas Muller (Bayern Monaco)

(Bayern Monaco) UCL: Phil Foden (Manchester City)

(Manchester City) UCL: Patrick Schick (Bayer Leverkusen)

(Bayer Leverkusen) UEL**: Martin Terrier (Rennes)

(Rennes) UCL: Andre-Frank Zambo Anguissa (Napoli)

(Napoli) UCL: Pierre-Emerick Aubameyang (Chelsea)

(Chelsea) UCL: Dejan Kulusevski (Tottenham Hotspur)

(Tottenham Hotspur) UCL: Robin Gosens (Inter)

(Inter) UCL: Ibrahima Konate (Liverpool)

(Liverpool) UCL: Thomas Lemar (Atletico Madrid)

(Atletico Madrid) UEL: Moses Simon (Nantes)

(Nantes) UEL: Martin Odegaard (Arsenal)

(Arsenal) UEL: Aaron Wan-Bissaka (Manchester United)

(Manchester United) UECL***: Gerard Moreno (Villarreal)

(Villarreal) UECL: Jonathan Ikone (Fiorentina)

(Fiorentina) UECL: Lucas Paqueta (West Ham United)

(*UCL= UEFA Champions League, **UEL= UEFA Europa League, ***UECL= UEFA Europa Conference League)

Dimenticavamo! Il 14 Ottobre alle ore 19 ReadyCheck organizzerà un nuovo torneo a costo zero dedicato a FIFA 23 e intitolato 1Vs1 Kick Off, con l’ambassador d’eccezione, Don Todo. Nello specifico trattasi di un torneo in cui i partecipanti si sfideranno con le proprie squadre FUT. In palio ci saranno ben 1000 RCP (del valore di 100 Euro, ndr), i quali andranno ai primi tre team classificati.