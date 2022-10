Eurospin prova a mettere il bastone tra le ruote alle altre realtà del territorio nazionale, mediante il lancio di una specifica campagna promozionale, atta a ridurre di molto la spesa finale che gli utenti devono necessariamente sostenere in fase d’acquisto.

I prezzi sono decisamente più bassi del normale, sia nell’acquisto di un prodotto di tecnologia, comunque di quanto ne concerne il mondo dei beni di prima necessità. Spendere poco è possibile, ma sarà sempre strettamente necessario recarsi personalmente in negozio per completare l’acquisto definitivo.

Eurospin: il risparmio è super su questi prodotti

I prezzi più bassi di Eurospin spaziano tra prodotti legati più che altro al benessere personale, ovvero dispositivi atti a controllare la salute delle persone, in un periodo comunque più che delicato per molti.

Ecco quindi che è possibile acquistare un misura pressione da braccio, utilissimo appunto per mantenere controllata la pressione arteriosa, in vendita a 19 euro nella variante standard, oppure a 39 euro per quanto riguarda la smart. Per iniziare la giornata con una buonissima spremuta, potreste acquistare lo spremiagrumi automatico, disponibile a 44,99 euro.

Non mancano comunque altri prodotti di alto livello, pensati perlopiù per la popolazione anziana, si parte da una sveglia digitale, in vendita a 12,99 euro, per salire poi verso il cellulare per anziani, il cui prezzo è comunque di 39 euro.

Tutti questi prodotti in offerta, ed altri ancora, li potete visionare direttamente sul sito ufficiale.