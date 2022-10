Eclissi Solare: presto rimarremo al buio a causa della Luna

Non è la prima volta che parliamo di Eclissi Solare, eppure come questa non ne abbiamo mai viste. Sembra infatti che nel corso di Ottobre si manifesterà l’oscuramento, totale o parziale, del disco solare per opera della Luna. Quando accadrà esattamente?

Eclissi Solare: ecco quando si manifesterà

Tenete bene a mente questa data: 25 ottobre 2022. Poiché proprio in tale giorno l’eclissi solare sarà ben visibile anche in Italia. Per l’esattezza avrà inizio alle 11:26 e si concluderà alle 13:21. In questo lasso di tempo il diametro del Sole coperto sarà di poco inferiore a un terzo del totale (il 27% per la precisione). Da qui entrerà l’ora solare e saranno ben visibili i pianeti Giove e Urano.

Chi vedrà meglio l’eclissi? Sicuramente Helsinki, in cui l’oscuramento del Sole supererà il 50%, Kiev (51%), Stoccolma (46%) e Bucarest (40%). Più ci si sposterà verso l’Europa centrale, e minore sarà la percentuale, con valori simili a quello italiano a Berlino e inferiori a Parigi e Londra (rispettivamente il 13 e 15%). Nella penisola iberica invece sarà impercettibile.

Quando ci sarà la prossima eclissi? Esattamente il 12 agosto del 2026, ma stavolta sarà totale e si vedrà, per ironia della sorte, proprio in Spagna. Ebbene, dopo 23 anni si manifesterà nuovamente anche in Italia. Qui il Sole verrà “coperto” per il 90% del suo diametro, soprattutto se si è in Valle d’Aosta oppure in Piemonte. Anche in città come Roma e Firenze, tuttavia , la percentuale garantita sarà ben più alta del 50%.

Rimanendo in tema, sapete quando cesserà di vivere il Sole? Attualmente ha circa 4,57 miliardi di anni, il che significa che è ancora stabile. Questo però raggiungerà il declino verso i 10 o 11 miliardi di anni.