Conad vuole avere la meglio su Unieuro con una delle migliori campagne promozionali dell’ultimo periodo, rappresentanti la perfetta soluzione a cui affidarsi, nell’idea comunque di avere il meglio con il minimo sforzo.

Il volantino è davvero ricco di occasioni e di prezzi da non perdere di vista, sebbene comunque il consiglio sia sempre di recarsi in negozio per approfittare degli ottimi sconti attivati, data l’indisponibilità delle medesime offerte promozionali sull’e-commerce nazionale.

Iscrivetevi il prima possibile al canale Telegram di TecnoAndroid, avrete ogni giorno codici sconto Amazon gratis ed un numero incredibile di offerte dai prezzi bassissimi.

Conad: offerte a più non posso nel volantino

Approfittate il prima possibile di un volantino Conad davvero unico nel proprio genere, al suo interno si possono trovare prodotti in grado di soddisfare tutti gli utenti, anche se comunque non sono acquistabili smartphone o simili.

L’attenzione, come sempre più spesso accade presso i supermercati, è stata rivolta verso il mondo degli elettrodomestici, o meglio degli accessori per la cucina. Tra questi si spenderanno al massimo 139 euro per l’acquisto della planetaria di Ariete, per scendere poi verso gli 89 euro necessari per l’acquisto di un forno per pizza, prodotto da G3 Ferrari, oppure i 39 euro necessari per mettere le mani su un frullatore ad immersione prodotto da Moulinex.

Gli utenti si ritrovano infine a poter acquistare un buon televisore LED da 43 pollici, disponibile appunto ad un prezzo infinitamente più basso di quanto ci saremmo mai aspettati, poiché richiede un esborso finale di soli 399 euro. Che dire, tutti gli altri prezzi sono disponibili nel volantino.