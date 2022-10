Meta intende monetizzare WhatsApp poiché era un’app a pagamento prima dell’acquisizione di Facebook nel 2014. WhatsApp Premium è ora disponibile nella versione beta dell’app. Confermando le voci secondo cui la società prevede di fornire un servizio in abbonamento per i clienti aziendali.

Secondo il sito Web WABetaInfo, WhatsApp si sta preparando a fornire un pacchetto Premium per i clienti aziendali. Il servizio di messaggistica istantanea di Meta non è considerato uno strumento molto utile. Le aziende sono consapevoli del fatto che la piattaforma, come altri servizi Meta, Facebook e Instagram, è un obiettivo preferito dagli hacker.

WhatsApp Premium si prepara al debutto

Questo, tuttavia, non impedisce a WhatsApp di cercare di avere successo con loro. La piattaforma renderà ufficiale un abbonamento mensile. I partecipanti al programma beta di WhatsApp possono già accedere al nuovo menu WhatsApp Premium sui loro telefoni. Accedendo alle impostazioni dell’applicazione. Potranno utilizzare l’app per stabilire connessioni di contatto univoche.

Questa connessione può comunque essere modificata una volta ogni tre mesi. Anche se vuoi che i tuoi potenziali clienti ricordino l’indirizzo della tua azienda. L’URL precedente sarà disponibile per altri utenti dopo essere stato modificato. WhatsApp Premium, in questo modo, consente la condivisione dell’account su 10 dispositivi. Una funzionalità che consentirà ai lavoratori che cercano un account unico per la propria azienda di collaborare in modo più efficiente.

Gli individui, che rappresentano la stragrande maggioranza degli utenti di app, non potranno quindi abbonarsi a tale servizio. I professionisti, invece, hanno accesso a un’ampia selezione di app a pagamento e gratuite. Al momento non ci sono informazioni su una data di debutto o sui prezzi per WhatsApp Premium. È disponibile solo tramite beta test su iOS e nella versione beta dell’app Android.