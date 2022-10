WhatsApp: 3 funzionalità segrete che potete avere gratis per spiare e non solo

Spiare WhatsApp è sempre stata un’idea che almeno una volta nella vita è venuta in mente ad ognuno di noi. Ovviamente prima era tutto possibile con alcune applicazioni illegali, le quali oggi però non funzionano più. Ci sarebbero ancora dei modi per ficcare il naso negli affari delle altre persone in merito alla celebre applicazione di messaggistica istantanea, ma non così invadente.

WhatsApp può essere spiato ma solo con un’applicazione di terze parti: le conversazioni resteranno private ma i vostri accessi di certo no

Tutto quello che serviva era un’applicazione che non fosse invadente come le altre, delle quali ormai non si sa più nulla, e soprattutto una piattaforma che risultasse gratuita al 100%. WhatsApp può essere spiata ancora una volta ma solo per quanto riguarda gli accessi e le disconnessione delle persone.

Se avete infatti il dubbio che il vostro partner si connetta in orari che non conoscete, potete utilizzare Whats Tracker. Tale soluzione, ovvero un’applicazione di terze parti, è disponibile sul web informato apk, non essendo presente sugli store di riferimento.

L’utilizzo di questa nuova applicazione è davvero semplice, soprattutto se leggete le righe seguenti. Per riuscire a spiare il vostro partner o qualsiasi altra persona su WhatsApp, dovrete innanzitutto scaricare l’applicazione citata qualche riga più in alto. Una volta fatto questo, la piattaforma vi permetterà di scegliere tra i vostri contatti quale vorrei tenere d’occhio. Potrete avere una notifica istantanea ogni volta che la persona da voi selezionata deciderà di entrare su WhatsApp. Stessa cosa avverrà quando quella persona sceglierà di uscire da WhatsApp.

Alla fine della giornata poi, per avere un quadro completo, avrete anche un report con tutti gli orari precisi.