Vodafone afferma che un totale di due milioni di case sono ora coperte dal suo servizio di banda larga domestica. L’operatore afferma che il suo servizio offre velocità fino a 300 Mbps per i consumatori e 500 Mbps per le aziende.

L’operatore afferma che il suo servizio significa che i piccoli comuni possono beneficiare di velocità “paragonabili a quelle delle grandi città” e sta espandendo il suo servizio e spera di coprire un ulteriore milione di case entro marzo del prossimo anno.

Nonostante questo, l’aumento dei costi energetici farà quasi sicuramente in modo che gli operatori europei rinviino i piani per l’implementazione del 5G, ha affermato venerdì il presidente delle operazioni di Vodafone Italia in una nota.

Bisogna prima pagare le bollette

“Per pagare la bolletta energetica non vedo altre soluzioni se non rimandare gli investimenti”, ha rimarcato Aldo Bisio di Vodafone Italia in un incontro di settore.

L’Europa è in ritardo rispetto agli Stati Uniti e all’Asia nell’implementazione delle reti mobili di quinta generazione. Bisio ha avvertito che l’aumento dei costi energetici causerebbe un ritardo degli investimenti, ampliando ulteriormente la disparità.

Il mese scorso, Ericsson e Vodafone hanno lanciato un servizio di supporto preventivo per reti 5G private con machine learning (ML) e intelligenza artificiale (AI) per mantenere le operazioni in modo efficiente in uno stabilimento Foxconn in Ungheria. Foxconn si affida a macchinari non fissi basati su 5G per testare i PC di nuova produzione prima di imballarli nella sua fabbrica in Ungheria.

Le due società hanno collaborato allo sviluppo della soluzione Service Continuity for Private Networks, un servizio di supporto unico per le reti 5G che può essere personalizzato per soddisfare le esigenze dei clienti aziendali Vodafone come Foxconn, uno dei più grandi produttori di elettronica del mondo e fornitori di tecnologia.