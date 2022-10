Vodafone distrugge TIM e Iliad con la Special e la Digital da 100GB in 5G gratis

Secondo quanto riportato sarebbe questo il periodo perfetto nel quale gli utenti deciderebbero di cambiare il loro gestore di fiducia. Forse qualche piccola incomprensione, magari una rimodulazione di troppo o semplicemente incompatibilità dal punto di vista della ricezione nella zona di riferimento. Per queste motivazioni molti clienti scelgono di cambiare, lasciando il loro provider optando per quello più performante che storicamente risulta essere Vodafone.

Non ci sono dubbi sul fatto che questa volta gli altri gestori debbano guardarsi le spalle, visto che il provider più potente in assoluto ritorna alla carica. L’obiettivo sarà quello di mettere in chiaro le cose, riprendendosi il primo posto in classifica come da sempre è stato. La qualità è assicurata anche questa volta.

Vodafone sorprende la concorrenza a colpi di nuove offerte: ecco quelle migliori che si identificano nel nome del Special e Digital

Attualmente l’obiettivo del gestore è recuperare gran parte degli utenti perduti in passato, proponendo loro due offerte di altissimo livello. La prima opportunità messa a disposizione comprende una vecchia conoscenza di Vodafone, una promozione mobile già vista più volte sul mercato della telefonia mobile. Si tratta della Special 100 Giga, promozione che in molti questa volta possono sottoscrivere con pochi euro. Basteranno infatti 7,99 € al mese per avere il meglio, ovvero minuti senza limiti con SMS senza limiti e infine 70 giga, i quali diventano 100 nel momento in cui decide di pagare con il metodo Smart Pay.

Nel caso invece della Digital Edition, ecco per 9,99 € al mese tutto senza limiti e 100 giga indipendentemente dal metodo di pagamento che sceglierete.