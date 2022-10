Un volantino tanto bello era da tempo che stavamo aspettando di vederlo da Unieuro, finalmente in questi giorni gli utenti possono mettere mano al portafoglio, ed iniziare sin da subito a risparmiare al massimo.

La campagna promozionale non presenta particolari limitazioni o differenze rispetto a quanto siamo solitamente abituati a vedere, in altre parole gli acquisti sono tranquillamente effettuabili in ogni negozio, in modo da avere la più ampia possibilità di accesso, a prescindere dalla provenienza o dalla dislocazione territoriale del consumatore finale.

Unieuro: le nuove offerte sono davvero assurde

Un risparmio veramente incredibile è il pane quotidiano nei punti vendita Unieuro, la campagna promozionale propone al pubblico italiano la possibilità di acquistare incredibili prodotti di fascia media, a prezzi decisamente più convenienti del listino originario

Lo smartphone su cui puntare nel periodo è sicuramente lo Xiaomi 12 Lite, infatti è un terminale ricchissimo di specifiche tecniche di alto livello, il cui prezzo è di soli 499 euro, una cifra che riesce comunque ad essere accessibile per la maggior parte dei consumatori.

Per tutti gli altri, al netto di chi invece vorrebbe un top di gamma, ecco arrivare ottime promozioni economiche, come Oppo Reno8 Lite, Galaxy A53, Realme C21Y, Oppo A94, Redmi 10C e successivi modelli afferenti alla stessa fascia di prezzo. Ognuno di questi, ed anche il precedente, viene commercializzato alle più classiche condizioni di vendita, che corrispondono alla garanzia di 24 mesi, oltre che la variante no brand.