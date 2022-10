Sembra che Twitter stia adottando misure per scoraggiare gli utenti dal catturare screenshot dei tweet e condividerli su altre piattaforme di social media, il che potrebbe comportare una diminuzione della quantità di traffico inviato al sito di microblogging.

Quando la piattaforma rileva che un utente sta acquisendo uno screenshot, sembra visualizzare notifiche pop-up che invitano l’utente a condividere un tweet. Questo test sembra essere limitato in questo momento. Il messaggio include due opzioni per condividere un tweet o copiarvi l’URL.

Twitter vuole aggiornare la sua piattaforma

Non è chiaro quando i nuovi pop-up abbiano iniziato ad apparire per determinati utenti, ma è evidente che questo è il modo in cui Twitter avverte le persone che non dovrebbero distribuire informazioni in un modo che non porti direttamente il traffico al sito. Il test ora può essere visto solo sulla versione iOS dell’app; tuttavia, si prevede che un’implementazione per Android seguirà breve.

È prassi normale che gli utenti effettuino il cross-post di contenuti da un social network all’altro, e da nessuna parte questo è più ovvio che sulle piattaforme TikTok e Instagram. TikTok filigrana i video che sono stati caricati per la prima volta sulla piattaforma nel tentativo di mantenere una sorta di riconoscimento del marchio anche dopo che il materiale è stato condiviso su altri siti Web. Meta non smette mai di offrire nuove funzionalità per Instagram, molte delle quali sono fortemente ispirate da TikTok, nel tentativo di mantenere gli utenti dipendenti dalla piattaforma.

La svolta più recente degli eventi sembra indicare che Twitter stia adottando un approccio leggermente diverso al problema del cross-posting utilizzando screenshot. Questa condotta tende a ridurre il coinvolgimento dei creatori e il traffico su Twitter, entrambi risultati negativi.