È sicuro affermare che Snapchat è responsabile della popolarità della funzione che consente a fotografie e video di svanire dopo 24 ore. Da allora, Instagram, TikTok e una miriade di altre piattaforme hanno seguito l’esempio e, ai giorni nostri, le ‘storie’ sono presenti quasi ovunque. Sembrerebbe che il software di messaggistica crittografato ampiamente utilizzato Signal potrebbe essere la prossima app a includere una funzionalità simile a Storie.

Le storie sono ora disponibili nella versione beta più recente dell’app Signal, pubblicata questa settimana. Puoi usarli nel modo in cui molto probabilmente ritieni che funzionerebbero. Uno degli ingegneri che lavorano su Signal ha dichiarato in un post sul blog che ‘Le storie ti consentono di creare e condividere fotografie, video e parole con i tuoi contatti su Signal che svaniranno automaticamente dopo 24 ore’.

Signal sta per aggiungere la funzionalità di ‘Storie’

Per riaffermare la dedizione di Signal alla crittografia end-to-end, lo sviluppatore ha affermato che anche la funzione Storie è dotata della stessa tecnologia per proteggere la riservatezza degli utenti di Signal. L’app avrà impostazioni che danno agli utenti la possibilità di scegliere chi può vedere le proprie storie. Inoltre, potrà condividere le Storie con una lista curata di amici o con determinati gruppi di persone. Una Storia può essere vista da altri utenti, che possono quindi rispondere ad essa e commentarla.

Ma a differenza di altre piattaforme, come Instagram, Signal offre ai suoi utenti la possibilità di disabilitare completamente la funzione Storie se non gli piace. È importante notare che, poiché si tratta di una funzione beta, le uniche persone che potranno vedere le storie sono quelle che utilizzano anche l’app beta. Al momento non sono disponibili informazioni su quando esattamente l’aggiornamento sarà reso accessibile al pubblico in generale.

Anche altri social network, come Twitter, si sono impegnati a promuovere le proprie versioni della funzione Storie.